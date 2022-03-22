證交所最新公告，4月4日（周一）為兒童節及4月5日（周二）為民族掃墓節，集中交易市場休市二日，應屆交割事務也順延至次一營業日辦理。

慶兒童節 北投亞太飯店推優惠
清明節將至 中市掃墓免費接駁專車19日起跑
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