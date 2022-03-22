4/4～4/5兒童節+清明節 股市休市二日 15:422022/03/22 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所最新公告，4月4日（周一）為兒童節及4月5日（周二）為民族掃墓節，集中交易市場休市二日，應屆交割事務也順延至次一營業日辦理。 慶兒童節 北投亞太飯店推優惠 清明節將至 中市掃墓免費接駁專車19日起跑 #兒童節 #二日 #清明節 #股市休市 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市推清明節「線上祭拜」兼顧祭祖與防疫 19:092022/03/16 生活 義大皇家酒店兒童節有好康 04:102022/03/21 時尚消費 搶兒童節連假 麗寶樂園推全民童樂價599加贈100抵用券 18:342022/03/21 生活 4家上市公司3月證交所開法說 茂矽16日率先登場 12:262022/03/15 財經 清明節將屆 北市消加強防火警戒 16:082022/03/19 寶島 慶祝兒童節 宜蘭市公所發130元圖書禮券 15:572022/03/21 寶島 六福歡慶兒童節 飯店與主題樂園多元優惠誘客 18:142022/03/18 財經 蘇澳清明節掃墓超貼心 「機動除草隊」免費服務 16:482022/03/17 寶島 台北觀光飯店動硬體 搶親子客 04:102022/03/18 產業特刊 竹市兒童藝術節有望迎10萬人潮 踴躍招志工 17:002022/03/17 寶島 迎接兒童節 百貨裝可愛 04:102022/03/21 時尚消費 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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