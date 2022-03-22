投保中心在2020年推動並完成《證券投資人及期貨交易人保護法》的修法，明訂請求解任董事訴訟須在事實發生的「2年內」。未料投保中心在日前對群聯公司案中，卻用雙重標準，明知逾期仍提告，一審敗訴後，仍執意上訴、引來爭議。

為了避免不當的訴訟發起，影響上市櫃公司的正常營運及投資人權益，2020年8月新修正投保法，新增2年除斥期間的規定，投保中心發現上市、上櫃或興櫃公司之董事或監察人，執行業務有重大損害公司，或違法行為須在2年內提起民事訴訟。

例如大同公司在2020年6月30日召開的股東會，投保中心就認為，林郭文艷擔任主席並指揮議事、裁示決定決議方法等，但她為維持其經營權執行董事業務違法，應解任董事職務，一審及二審都判決投保中心勝訴，林郭文艷遭解任董事。

不過，投保中心請求解任潘健成在群聯公司董事一案中，卻是主張2016年8月至2017年9月群聯公司有財報問題，但投保中心卻在2019年10月25日才提起解任訴訟，因此新竹地方法院一審認定本案已超過2年時效，判決投保中心敗訴。

投保中心提上訴，辯稱檢察官對刑事部分尚未偵結，所以投保中心才未提起解任董事訴訟，且本案不適用新修正的投保法規定；但投保中心這樣的理由與辯詞，卻與大同林郭文艷解任案態度不同，因此遭法界人士及律師批評雙重標準。

此外，投保中心提起訴訟，要求法官判准潘健成解任董事，但潘健成自己在去年11月18日已辭任群聯公司董事及董事長職務，投保中心為了已經沒實質意義的事執意提告，更讓人質疑具有公益性質的投保中心，浪費司法資源。