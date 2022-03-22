1名網友在《爆廢公社》發文寫下，路人誤開他的機車車廂，基於歉意便在車廂放了2顆水果補償，還將他的安全帽放置在腳踏板上，貼字條留言寫下：「對不起，因為開錯車廂，放2個水果送你吃」，讓他看了好傻眼。網友看到後紛紛爆笑回應：「翹開來發現比我還窮，沒東西偷賞你二顆爛水果」。

網友機車車廂被誤開，不明人士留下兩顆水果寫下：「對不起，因為開錯車廂，放2個水果送你吃」。（取自爆廢公社）

不明人士送給網友的水果。（取自爆廢公社）

原PO看到後相當傻眼在臉書社團《爆廢公社》寫下：「這位神秘的車主，您認錯機車，誤開我的機車車廂，只要把車廂蓋回去就好。到底為什麼要把我的安全帽從車廂拿出來放在腳踏板上，只為了放進兩顆水果賠罪，是誰敢吃啦！2000年出廠的機車也可以被認錯，還在我的安全帽上貼紙條，而且您的封箱膠帶跟紙筆都隨身攜帶嗎，害我狂噴半瓶酒精」。

貼文一出引起網友熱議：「這個有一點好笑」、「送快爛的」、「看在這麼有誠意的份上，你就收下吧」、「還好不是放紅包」、「我覺得在車廂裡面多放一張鎖匠名片 更是絕殺」、「可能騎去繞一圈才回來，放兩顆補助油資」、「我感覺是要偷東西沒偷到，放2個爛水果羞辱你」、「翹開來比我還窮沒東西偷賞妳二顆爛水果」。

也有網友表示自己遇過類似經驗，「早期的機車在鑰匙辨識上確實不太好，尤其使用很久的車，鑰匙孔會因自然磨損而失去鑰匙齒牙辨識能力，所以車廂就直接打開了」、「之前老婆也把別人的車騎回來啦，到家才被我發現車牌不對，只好快點騎回公司並跟管區備案，結果找到車主後，發現用他的鑰匙也能開我們的車」。