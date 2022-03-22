新北市長侯友宜今（22日）表揚132位績優社工暨社政人員，讚許他們是人間菩薩，有「愛的溫暖」，行「善的循環」，看到社會中需要幫助者，及時伸出援手，具有穿透力，是社會祥和最重要的推手。其中獲得火力十足獎的北海岸社福中心社工師官仕軒，從事兒保服務有10年經驗，近期協助一名單親媽媽，教導她如何餵奶、拍嗝，就像一位新手爸爸。

官仕軒表示，個案有些智能邊緣，又從事特殊工作，多段同居關係，也有多段流產經驗，甚至在廁所流產。當個案第4度懷孕，發現她毫無育兒知識和準備，因此他積極媒合相關資源，如今嬰兒已6個多月，長得白白胖胖，由於個案實在無能力照顧，經與個案商討後，同意後續辦理出養。

三重區公所社會人文課長謝義彥獲特殊貢獻獎，他帶領60位同仁，除政府相關福利服務外，並積極連結民間資源幫助案家，曾有位阿伯向地下錢莊借20萬元，利滾利像滾雪球令阿伯不堪負荷，他一方面透過宮廟和愛心會籌措，另方面拜託里長向錢莊協商，最後才徹底解決難題。

謝義彥也分享，在去年行政院推出擴大急難紓困時，公所和附近活動中心，每天面對數百位甚至上千位民眾湧入，電視台幾乎天天開直播的慘況，所幸在區長和同仁的全力協助下，市長也多次到場關心，終於能順利完成任務，幫民眾申請擴大紓困。

獲耕耘獎的社團法人中華育幼機構兒童關懷協會全區方案組長趙婉婷，長期從事兒少服務，她分享說，在陪伴過程中，「陪著少年哭、陪著少年笑！」只要看到飛行少年有些正向的改變，便感到快樂。她也感謝所有網絡單位的協助，包括市府和區公所，舉例說，青少年有兵役問題，兵役課同仁會寄單子，她會提醒不要變成逃兵等，大家一起協助青少年自立，得以順利銜接社會。

侯友宜在頒獎前致詞表示，回顧過去兩年來，因疫情關係，市府防疫大作戰，私公社福夥伴在第一線服務民眾，無論是提供口罩、防疫物資、對弱勢擴大的急難申請、送餐等，乃至市府推動的許多重要政策，如愛心大平台、待用餐等，均提供全方位的服務，是聞聲救苦的人間菩薩，也是城市進步的幕後英雄。

社會局長張錦麗表示，閃亮社工及績優社政人員合併表揚，獲獎者計132人，包含社福民間團體及醫療單位、區公所及社會局等，運用私公協力，從單一服務轉變為複合性多元服務，期待讓新北市每個群族、角落都能獲得適時協助。