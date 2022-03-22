大陸東航21日發生客機墜毀廣西事件，機上132人還在持續搜救當中。但卻出現山西一家房地產公司用失事航班的素材製作廣告宣傳圖一事，晉中市市場監督管理局在微信公眾號發文表示，已對該公司進行了立案，將依法對該公司發佈違法廣告行為進行從嚴從重從快處理，目前案件正在進一步調查當中。

據上觀新聞引述晉中市市場監督管理局指出，3月21日晚間，山西山江村房地產開發公司借助MU5735航班的空難事故熱點新聞，發佈含有事件元素的房地產宣傳廣告。

經過調查顯示，該公司廣告行銷人員陳某看到航班失事報導後，以該事件為背景與田森集團策劃部設計師共同製作宣傳廣告，並通過微信朋友圈進行發布宣傳。

該公司員工表示，海報是設計部一位員工私自做的，沒有經過公司審批而發佈在社交平台，已經意識到了錯誤並將對其進行批評教育，目前該海報也已刪除。

而晉中市市場監督管理局也已責令該公司立即停止發佈違法廣告的行為，並要求公司內部展開自查整改。