太平洋友邦馬紹爾群島共和國國會3月18日以共識決方式，一致通過友台決議案。馬紹爾總統柯布亞今日會晤蔡英文總統時，親自遞交友台決議文的正本，以彰顯對台灣的全力支持，對台馬雙邊關係具有重要意義，外交部也對此表達誠摯感謝。
馬紹爾國會通過的挺台決議案包括支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織及活動，並深切感謝台灣人民及政府給予馬國的堅定支持。
外交部指出，這項決議案是由馬國外貿部長粘瑞（Casten Nemra）領銜提出，獲得馬國朝野參議員的一致支持。馬國國會議長Kenneth Kedi表示，為能在總統柯布亞（David Kabua）訪台前通過這項支持台馬雙邊關係的重要決議案，馬國國會特別於3月18日召開臨時會進行討論。
柯布亞總統於國會中呼籲朝野參議員支持簽署，以對長期堅定友邦台灣表達馬國的支持。柯布亞總統的友台發言立即獲得朝野參議員的正面回應，該決議案於當天上午順利通過。
該決議文指出，馬國人民及政府重申對中華民國（台灣）人民及政府堅定支持的誠摯感謝。台灣作為馬國的真誠友邦，馬國呼籲聯合國立即採取行動，有效解決台灣2350萬人民遭不當排除在聯合國體系外的問題。
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