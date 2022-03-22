太平洋友邦馬紹爾群島共和國國會3月18日以共識決方式，一致通過友台決議案。馬紹爾總統柯布亞今日會晤蔡英文總統時，親自遞交友台決議文的正本，以彰顯對台灣的全力支持，對台馬雙邊關係具有重要意義，外交部也對此表達誠摯感謝。

馬紹爾國會通過的挺台決議案包括支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織及活動，並深切感謝台灣人民及政府給予馬國的堅定支持。

蔡英文總統（左）22日在總統府前廣場以軍禮歡迎我國友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（中），並將頒贈柯布亞「采玉大勳章」，表彰其對增進兩國合作及邦誼之卓著貢獻。（季志翔攝）

外交部指出，這項決議案是由馬國外貿部長粘瑞（Casten Nemra）領銜提出，獲得馬國朝野參議員的一致支持。馬國國會議長Kenneth Kedi表示，為能在總統柯布亞（David Kabua）訪台前通過這項支持台馬雙邊關係的重要決議案，馬國國會特別於3月18日召開臨時會進行討論。

柯布亞總統於國會中呼籲朝野參議員支持簽署，以對長期堅定友邦台灣表達馬國的支持。柯布亞總統的友台發言立即獲得朝野參議員的正面回應，該決議案於當天上午順利通過。

該決議文指出，馬國人民及政府重申對中華民國（台灣）人民及政府堅定支持的誠摯感謝。台灣作為馬國的真誠友邦，馬國呼籲聯合國立即採取行動，有效解決台灣2350萬人民遭不當排除在聯合國體系外的問題。