《中時新聞網》推出全新節目《時勢造英雄》，前《中國時報》總編輯張景為專訪前立委、前台鹽董事長、民進黨桃園市長參選人鄭寶清，鄭寶清在節目中暢談台鹽經驗，並趣味互動網友提問，節目預計23日(周三)中午12點10分於中時新聞網FB、YouTube平台首播。

鄭寶清長期在政界、商界、學界有深入的歷練及經營，目前正積極準備參選桃園市長，從國大、立委到台鹽董事長期間，都有非常重要的貢獻，包括國大任內與國民黨協調，通過了總統直選，才有今天民主；立委任期，深感少子化是國防危機，提案要求政府負責育兒津貼；對於桃園百年建設鐵路地下化，更親力親為，光是到行政院就去了5、6次，終讓鐵路從原本高架改為地下化。

在台鹽擔任董事長時，除以「被討厭的勇氣」破解利益集團及改變企業文化，更把海水中的鹽分抽離後，大多被丟的水華麗轉身成為當今熱賣的鹼性離子水，為國家賺錢也帶給人民健康，也為員工賺取高額年終，因此獲封台鹽財神爺。

節目中，鄭寶清針對網友犀利問題進行回答，包括為何和統神與國動合拍短片、為何關心暴力問題、為何幫同婚發聲等。對於年底市長參選，不論藍綠支持度鄭寶清都領先，他很感謝市民支持，因為他是桃園在地人，也從未離開過桃園。

將來若當選桃園市長，鄭寶清認為，要重新創造新的思維，用膽(魄力)識(核心價值)來擔任城市CEO，清楚核心價值才能知道方向在哪；另外就是了解百姓需求，政府要有辦法解決人民的困難。

想了解更多精彩節目內容及大眾所不知道的鄭寶清，請明天(3/23 12:10)鎖定中時新聞網FB觀看《時勢造英雄》。