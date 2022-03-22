韓國女星全智賢與富二代老公崔俊赫10年前結婚，育有兩個兒子，去年卻被網路節目爆料兩人婚變，對此，崔俊赫第一時間否認。而近日有網友在韓國直擊全智賢一人帶兒子上咖啡廳，可見她打扮輕便，黑衣黑褲上身，身材四肢依舊纖細，可能因為造型使然，原本有一雙大長腿的全智賢頓時看起來像是五五身，但也讓人看到女神私下親民、好媽媽的一面。

前記者金龍浩（김용호，音譯）與律師姜龍植（강용식，音譯）去年在網路節目《橫豎研究所》爆料全智賢婚變，稱崔俊赫疑似厭倦全智賢，離家出走半年，不想再扛「全智賢老公」頭銜，考量到代言賠償金才不肯正式離婚，但男方火速用漫畫《灌籃高手》的哏圖回應：「我想當全全（全智賢）的老公」，駁斥夫妻感情生變。

網友在韓國偶遇全智賢。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

對此，全智賢也透過經紀公司罕見強硬發出聲明，強調都是子虛烏有的傳聞，揚言對節目和主持人提告，友人則透露，自從全智賢結婚後，外界常有唱衰傳聞，但全智賢總是高EQ微笑面對，但這次流言傳得太誇張，難免會對全智賢一家人造成傷害，鄰居受訪時也回應，平時常看到全智賢找老公約會散步，看起來像是真實偶像劇，不太像是所謂感情生變的狀態。

全智賢帶兒子上親子咖啡聽。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

據《鳳凰網娛樂》報導，一名大陸網友最近到清潭洞的親子咖啡廳，意外撞見全智賢帶著兒子出門跟好友聚餐，該網友觀察全智賢和兒子及好友身上都是名牌，她雖鼓起勇氣詢問全智賢能不能合影，卻被一旁的經紀人打槍，只好摸摸鼻子撤退，她也讚全智賢私下不僅是好媽媽，對人也相當有禮，頻頻對她點頭，其他網友回：「隨拍感覺到很漂亮，氣質好溫柔！」、「人家不讓，你還是拍了」、「女神私下打扮很親民」、「羨慕啊」。