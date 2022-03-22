為傳揚民主法治精神及廉潔誠信觀念，高雄市政府教育局廉政志工隊創意改編「我是雄赳赳」廉政繪本，利用互動式戲劇演出，使書中角色具現化，難得的是這個繪本是由社會教育貢獻獎最年輕得主張裴倢及高雄市杉林區新庄國小37位小畫家共同創作的，讓小朋友更能了解故事表達誠信的重要意義。

本次演出另配合高雄市各國小「小市長選舉」活動，由廉政志工扮演高雄市廉潔寶寶雄赳赳帶領小市長參選人進行「誠信宣言」簽署，及競選團隊誠信宣誓，將以誠實、守信、服務、勇敢及負責的心為同學服務，透過民主過程的實際演練，使學童深刻理解民主與誠信的價值。

自 111年2月下旬起，廉政志工隊已陸續於左營區新莊國小、前鎮區明正國小等校表演，除活潑有趣的廉政話劇表演外，也在活動中播放高雄市政府政風處製作之「Amma say」廉政歌曲音樂影片，希望運用生動活潑的宣導方式貼近學童，潛移默化傳遞誠信價值