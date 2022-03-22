抗議行政院版《台鐵公司條例》，台鐵企業工會明（23）日將赴立法院陳情抗議。工會並於今日發出給全體國人的公開信「0323行動—為了安全，為了正義，我們將持續監督台鐵組織改革」。

工會表示，為了監督台鐵公司化「假」改革，台鐵工會曾在民國92年9月11日在台北市凱達格蘭大道上舉行會員全體年度大會；經過6767天後，這次再度舉行反「台鐵財團化」陳抗活動。

工會表示，民國80至90年代被「公司化」的台汽，當時被財團接收的台汽土地之一，台北車站站區的北站方正土地，現今已改建成商辦或豪宅大樓，助長、疊高房價及炒房風氣。工會質疑資方組織改革的主要項目之一，就是想收回大部分台鐵土地來搞所謂的高架化、地下化、到處開發新的軌道建設炒高附近房價，卻用冠冕堂皇的「償債」掩耳盜鈴，不讓台鐵以服務大眾為目的的資產「自主」開發償債。

工會質疑，交通部主導「財團化、民營化首部曲-國營公司化」，完全無視民國92年12月11日行政院正式發函台鐵，在「低票價造成歷史債務政府全部承接」、「服務偏鄉等造成的政府虧損政府全額補貼」、「軌道安全為主的鐵路建設、路線維修及車輛檢修保養費用由政府負擔」及「工會可監督、協商及同意台鐵組織改革相關條例」等四大承諾下均達成，才得以再行訂定國營公司化時程。

工會表示，最在意台鐵這次「倉促」組織改革或「倉促」公司化對整體社會的嚴重後患，台汽案就是淺顯易懂的前車之鑑。工會並警告，若一意孤行，今天的開會行動將只是開端，不會是結束。