彰化縣菇類生產合作社一批外銷美國的金針菇，被加州衛生機關檢驗出會致命的李斯特菌，而遭到回收。經過清查，彰化縣衛生局確認該批產品來自台中尚旺農場，實際出口的公司位在高雄，已移請相關縣市衛生局進行後續稽查。

彰化縣衛生局指出，彰化縣菇類生產合作社屬於集貨場性質，經查該批問題金針菇產品，由本縣合作負責行銷，產品來源的農場總公司為台中尚旺農場。

衛生局長葉彥伯表示，經查尚旺農場供貨至彰化菇類合作社的金針菇來源，主要來自台中7至8家農場、彰化縣1家，另有來自雲林縣，家數仍待清查；這批產品批號是否也在國內流通販售，正在稽查比對中。

葉彥伯強調，已派員前往合作社和萬生農場現場稽查，並進行抽驗，已要求現場相關產品先行下架停止販售，而外銷美國這批金針菇，實際負責出口的公司在高雄，已移請相關縣市衛生局進行後續稽查，以釐清出問題的產品，到底來自哪個農場的哪批產品。

衛生局長葉彥伯表示，經查尚旺農場供貨至彰化菇類合作社的金針菇來源，主要來自台中7至8家農場、彰化縣1家，另有來自雲林縣菇場。經過稽查比對出貨單顯示，該批出口產品為去年12月27日經雲林縣尚旺農場西螺場進貨926箱，後直接出貨至高雄威名青果合作社（即高雄出口商），外銷往美國。至於這批產品批號是否也在國內流通販售，正在稽查比對中。

葉彥伯強調，已派員前往合作社和萬生農場現場稽查，並進行抽驗，已要求現場相關產品先行下架停止販售，並已移請相關縣市衛生局進行後續稽查。