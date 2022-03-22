仁寶(2324)今日宣布推出多款5G NR整合小型基站，包含SUB-6及mmWave等不同解決方案的小型基站及多種無線接取終端裝置，滿足戶外與室內應用情境，加速5G時代網路部署速度，降低各場域建置門檻。相關解決方案皆在今日展開的《2022智慧城市展》台北展區亮相。本次現身的新品，也針對5G企業專網、智慧終端連網以及5G遠端協作，展出更加成熟的應用場景，進一步將智慧城市應用落地。

仁寶智慧型裝置事業群副總梁志賢指出，身為智慧裝置的領導業者，我們致力於發展更多應用情境，讓智慧城市技術真正實現在日常生活中。5G應用是智慧城市發展不可或缺的一環，今天仁寶發表的多項新品橫跨Sub-6與mmWAVE技術，不僅開啟全新的連網速度時代，更為討論許久的企業專網、車聯網與智慧工廠應用帶來突破性的可能，隨著使用場景逐漸成熟，我們也預期小基站將會在提升5G覆蓋率的時期發揮關鍵影響力。

仁寶自2020年起發展5G智慧應用解決方案，並推出5G小基站、5G通訊模組、5G無線網路分享器以及5G智慧穿戴裝置等全場域皆可支援的完整產品組合，逐步推升其在5G應用領域的領導地位。根據最新的市場研究報告指出，全球5G小基站市場規模將在2028年達到179億美元，5G基礎建設的部署正在加速，全球移動通訊系統(GSMA)統計，2019年5G連線數僅1000萬，但到2025年將快速成長至20億左右，5G小基站的市場增長不容小覷。

此次仁寶發表的Oak 5G Indoor/Outdoor系列將天線配置全面提升，大幅增加數據傳輸速率和準確性，更將網路訊號有效增強，強化室內覆蓋範圍以及戶外長距離傳輸的能力，以高效能網路打造業界最快的5G小基站。搭載全新處理器與仁寶5G終端應用技術的解決方案，有更大的彈性可滿足不同產業場域布建的需求，亦可提升延伸開發的可能性，強化產業發展，為5G世代開啟無限想像。

5G毫米波低延遲、高速傳輸的優勢使相關應用備受市場關注，由仁寶打造的Hinoki Indoor 5G 毫米波RAN解決方案，能夠滿足端對端的毫米波應用需求，也能串接仁寶的各種毫米波終端設備，包括毫米波模組、5G無線網路分享器（MiFi）、路由器，以及混合實境（MR）裝置，形成完整的智慧應用解決方案。

為了加速港灣再造，仁寶在高雄展出帶來多項亮點，包含由仁寶旗下神寶醫資推出，日前榮獲2022台灣精品獎的AI智能輔聽器、BoostFix智復寶居家復健感測器，以及飽受奧運國手肯定的Stampede智能運動地墊，讓高雄民眾實際體驗智慧醫療帶來的便利。