南韓股市周二彈高，頂住了華爾街股市隔夜疲軟下跌的壓力。韓股投資人不理會美聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)周一鷹派言論，紛紛尋求低價買進。韓元走弱，基準債券殖利率走高。

周二南韓KOSPI指數收漲23.95點或0.89%，為2710點，為自3月4日以來最高收盤水準。機構投資人大幅買超2840億韓元(約2.33億美元)，抵銷了外資和散戶拋售股票。

在領漲的個股方面，三星電子升0.57%，為7.03萬韓元；SK海力士升1.23%，為12.35萬韓元；電池製造商樂金能源解決方案(LGES)升2.98%。

現代汽車上漲3%，大宇造船升5.4%。

鮑爾周一就高通膨發表了至今以來最為強烈的聲明，稱聯準會必須「迅速」提高利率，並可能「更積極地」升息。

另外，歐盟成員國正在考慮對俄羅斯石油實施制裁，以及沙烏地國有石油公司的設施遭到葉門叛軍襲擊，也讓市場感到不安。

Daishin證券分析師Lee Kyoung-min指出，市場似乎已經消化了美聯準會主席的鷹派言論，這似乎對KOSPI指數的影響有限。

在境內交易平台中，韓元跌0.15%，來到1218.1韓元。

流動性最好的3年期國債殖利率收12.2個基點，為2.390%。而10年期國債殖利率升8.8個基點，為2.829%。