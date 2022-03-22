細緻無瑕的底妝是彩妝中最重要的步驟，粉底選得好，用正確的手法為肌膚打底，能讓後續的彩妝呈現更完美的妝效，NARS、SUQQU、PAUL&JOE、資生堂、RMK推出粉底新品，在春季氣候不穩的時節，更需要選擇一款持久、遮瑕又貼膚的粉底，呈現散發仙氣的細緻膚質。

▍1.NARS裸光肌萃粉底精華

全新NARS裸光肌萃粉底精華結合NARS保養品等級成分「LRC聚光保濕複合物」，白天妝底綻光、夜晚膚底透光，打造超乎想像的完美光感底妝。這款粉底液同時也是男神肖戰愛用款，首創添加四種奢潤植萃精華，一抹打造更仙、更透亮的細緻膚質。

NARS裸光肌萃粉底精華。（邱映慈攝）

MODEL示範NARS裸光肌萃粉底精華。（邱映慈攝）

▍2.SUQQU晶采艷澤粉底液

SUQQU晶采艷澤粉底液以新技術「液態顏料」將以往使用的粉狀顏料液態化，呈現零粉感質地，打造長效型高光感光澤肌，添加保濕護膚成分，長時間維持滋潤、舒適的妝感。粉底化為滑順、柔軟的光澤薄膜，緊密包覆肌膚，自然卻極度遮瑕，不必擔心浮粉和脫妝，與肌膚融為一體。

SUQQU晶采艷澤粉底液。（圖／品牌提供）

MODEL示範SUQQU晶采艷澤粉底液。（圖／品牌提供）

▍3.PAUL&JOE糖瓷美肌水凝粉餅

PAUL&JOE推出神級底妝新品「糖瓷美肌水凝粉餅 SPF25 PA++」、「擦擦筆無痕粉底刷」，兩者搭配即可輕鬆打造高遮瑕、持久，卻又自然薄透的水感妝容。「糖瓷美肌水凝粉餅」含全新服貼持妝配方和胺基酸保濕粉末，妝感更持久；80%水基底成分，添加大量的保養級精華，保濕力提升；運用半透明的「亮膚粉末」與「毛孔隱形粉末」能折射光線修飾肌膚紋理，提供肌膚完整遮瑕度，卻同時呈現出自然光澤透明無粉感的完妝效果。

PAUL&JOE糖瓷美肌水凝粉餅、擦擦筆無痕粉底刷。（圖／品牌提供）

「擦擦筆無痕粉底刷」精細短巧刷柄設計，極致紮實平頭刷毛，適合搭配質地較水潤的粉底，帶有彈性的刷毛可以保留粉底的水光感，打造輕盈透亮的底妝效果，也適用於隔離乳、粉底液、水凝頰彩等液態彩妝品。

MODEL示範PAUL&JOE糖瓷美肌水凝粉餅、擦擦筆無痕粉底刷。（圖／品牌提供）

▍4.資生堂完美無痕肌PERFECT COVER系列

資生堂全新「完美無痕肌PERFECT COVER」系列透過光線技術完美校色，有著優異的遮瑕效果與自然感妝效，並以可追溯、安心無毒的成分研發，大幅降低對環境傷害與肌膚負擔。完美升級後的完美無痕肌系列，以更舒適的質地與持妝力，幫助深受肌膚困擾所苦的朋友，都能因外在變得美麗，進而使心靈得到正面能量。

資生堂基於社會關懷，推出完美無痕肌PERFECT COVER系列。（圖／品牌提供）

完美無痕肌系列升級推出四大新品：完美無痕肌粉底MC，針對太田母斑、血管瘤、褐色色斑(暗沈、斑點、黑眼圈)或者肌膚凹凸不平(痘痕、傷疤、燒傷傷疤)等都能完美修飾；完美無痕肌粉底(白斑專用)VC，添加麥拉寧色調粉末，是一款能有效修飾白斑的液態式粉底；完美無痕肌蜜粉MV(N)則特別添加防止肌膚乾燥粉末，在提升持妝效果、創造透明肌膚同時，也能預防肌膚乾荒；具備乾濕兩用特性的完美無痕肌潔顏油(N)添加睫毛膏卸除成分，可溫和溶解卸除彩妝。全新完美無痕肌系列包裝配置資生堂企業標誌，向全球傳達一致性的社會形象，象徵品牌友善環境從心出發。

完美無痕肌粉底MC、完美無痕肌粉底白斑專用、完美無痕肌蜜粉MV、完美無痕肌潔顏油。（圖／品牌提供）

▍5.RMK液狀粉霜(典藏版)

最能詮釋RMK自然妝感的「液狀粉霜」，以水、油、粉體的黃金比例實現水潤的延展性，及均勻緊密肌膚的服貼度。質地薄透卻擁有適切的遮瑕力，充分展現素肌之美。隨時保有清澄的透明感，彷彿無上妝般的輕盈妝容。添加具有保濕效果的絹絲菁華與乳油木果，賦予肌膚活力感，持續保有潤澤光澤肌。

RMK液狀粉霜、隔離霜25周年典藏版。（邱映慈攝）

推薦搭配RMK隔離霜使用，乳液般的水潤質地能輕盈融於任何膚質，能修飾毛孔和紊亂的紋理等凹凸部位，調理出肌膚表面宛如覆蓋一層薄膜般的光滑質感，讓後續的粉底輕薄塗抹且均勻服貼。