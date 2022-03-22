港明高中今年繁星成績非常耀眼，44位同學收到喜訊，上國立大學比例達6成。（港明中學提供／劉秀芬台南傳真）

大學繁星推薦今天放榜，台南市麻豆區黎明高中共55人上榜，錄取國立大學比例超過6成，3人上台大，加上特殊選才錄取的5位學生，已經有60位準大學生。西港區港明高中今年成績也非常耀眼，44位同學收到喜訊，上國立大學比例達6成。

黎明高中今年繁星錄取台灣大學熱門科系的人數創新高，分別為電機系的賴長亨、藥學系的陳嘉鎮、機械系的胡維哲共3人。此外，清大有2人錄取、陽明交通大學2人、成大2人。第8類醫學系學群有3人通過第1階段。

錄取台大電機系的賴長亨，學測4科考59級分，從國中至高三都代表學校參加數學比賽，受到就讀交大電機的哥哥影響，讓他立定志願選擇電機系，希望能為國家在科技方面帶來貢獻。同樣志願由醫學轉至電機的凃承霖，也因為嚮往投入科技而選擇電機系，最終錄取陽明交通大學電機工程學系。

港明高中第8類學群醫學系共10位學生通過第1階段篩選，優異表現為南部私中第一，侯品岑直接錄取長庚大學中醫學系，成為杏林生力軍；其他還有20多位同學錄取國立大學，包括台大會計學系的李宥萱等人。

李宥萱平時熱愛舞蹈，父母與多位長輩皆在教育界服務，學跳舞是她面對繁重課業的紓壓管道，曾與侯品岑共同組隊跳舞，獲得校內才藝競賽第1名。港明高中劉春福校長祝福繁星上榜同學之餘，也提醒學生，仍是要踏實地完成高三下學期的課業，穩紮穩打，為升上大學奠定良好的根基。