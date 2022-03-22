遠東商銀林口分行22日全新改裝開幕，招牌外觀十分吸睛，清晰可見加入遠東商銀財富管理「十樂品牌價值」標誌的創新招牌，行舍內部更是突破傳統銀行的既定形象，藉由創新的空間運用，以音樂沙龍為定位，期盼用差異化、特色化的空間設計和服務，提供林口地區顧客更高質感的金融體驗。

遠東商銀總經理周添財表示，因應數位金融時代來臨，客戶臨櫃需求降低，為讓銀行更貼近民眾，遠東商銀今年將發展策略重新定位，聚焦在質重於量的精緻銀行，以結合遠東商銀財富管理「十樂品牌價值主張」為方向，積極改造全臺分行。這次全新改裝林口分行，招牌就特別放上「十樂理財Happy+、點亮豐足人生、成就財富自由、數位金融創新」等標語，希望從視覺上就能感受到遠銀的用心。

走進全新改裝的遠東商銀林口分行，映入眼簾的除了溫馨色調，時尚雅致的裝潢，特別的是還擺設演奏鋼琴。該行指出，為使銀行不再只是銀行，繼台北復興分行以故事館為定位、台中朝富分行設立藝文樂活空間，成為台中市藝術亮點分行，林口分行則是建立音樂沙龍，特別將顧客等候區打造成新型態的樂享空間，透過自動演奏鋼琴，讓客戶等候金融服務的同時，也能聆聽悠揚的音樂，獲得心靈的療癒和放鬆。

林口分行經理本身也是長年擔任林口長庚醫院的音樂志工，特別號召音樂志工團員們，於開幕當天進行線上線下同步的音樂演奏會，未來更將定期帶來鋼琴音樂表演，期盼讓銀行溫度和質感兼具，成為銀行與客戶、客戶與客戶交誼互動的場域。

遠東商銀林口分行除音樂空間外，也積極打造國際友善金融服務環境，從門口標示著多國語言的歡迎牆，到臨櫃服務人員名牌、行內各類告示牌、營業廳場所標示、數位設備、表單等軟硬體皆全面導入中英文，並設置支援48國語言的雙向翻譯設備，成為第四家溝通無國界的雙語分行。周添財強調，遠銀將持續翻新行舍，結合金融科技與人文，融入財富管理十樂品牌價值主張，讓遠東商銀十樂Happy+成為民眾的快樂家。