北市衛生局專委歐佳齡說，和平院區共採檢74位皆為陰性，院區已做清消，將在22日凌晨重新收治病患。（摘自衛生局直播）

台北市今新增4例本土個案，其中一名為北市聯合醫院和平院區急診室40多歲女性護理師（案22178），另外2名為護理師的先生（案22222）和孩子（案22223），該名護理師3月21日出現發燒倦怠症狀，快篩發現呈陽性，CT值為11.38，目前匡列人數為11人，密切接觸者有5人、職場為6人，其中先生和孩子檢驗為陽性，CT值分別為32和36，目前仍在疫調中。

北市衛生局專委歐佳齡說，和平院區共採檢74位皆為陰性，院區已做清消，將在22日凌晨重新收治病患。

另外一例本土個案22224，與案22039有關，為居家隔離期間採檢為陽性，轉收住院治療，針對案22039也有擴大採檢41人為陰性，而案22224職業為晚班工作人員，接觸者較少，3月20日居隔後就沒有足跡，職場採檢11人正等待結果。

至於外交泡泡團部分，歐佳齡表示，昨天21日有入境29位外賓，28位陰性其中1例陽性，確診者為一名貝里斯籍女性，後續釐清是否為舊案，同航班的外賓有7人，目前pcr陰性，列為居家隔離，其中2名為台灣的接待人員，也被列為居家隔離，而機組成員沒有列入，因有做保護措施。