俄烏戰爭開打，台灣未來局勢引發關注，國民黨立委吳斯懷今質詢時直言，戰爭絕不只是國防部的事情，呼籲政府重啟國家級政軍兵推，並痛批，很多民眾評論戰爭都在嘴炮、鍵盤俠，作戰要全民防衛戰到一兵一卒，強調自己願意拿槍到第一線，「保衛中華民國戰死沙場」。

吳斯懷指出，以俄烏戰爭後烏克蘭有1萬2000件文物沒有地方放為例，行政院長蘇貞昌稱「備戰不求戰」，但面對戰爭真的準備好了嗎？國內已許久沒有進行政軍兵推，他期盼蘇貞昌與總統蔡英文報告，盡速規畫政軍兵推，作戰不單是國防部的事情。

吳斯懷表示，這是國安層級的問題，若發現問題解決不了，再謀求對策這才是備戰，若自己說院長只用嘴巴備戰，院長又會不高興，但真的很多民眾評論戰爭都在嘴炮、鍵盤俠，作戰要全民防衛戰到一兵一卒。

吳斯懷強調，只要國防部同意，他願意拿槍到第一線，雖然他的年紀超過，「我願意為了保衛中華民國戰死沙場」，但要拿出行動來。

行政院長蘇貞昌表示，作戰不是只有國防部的事情，這觀念是對的，包括先行規劃、準備、訓練與關鍵基礎設施的防護，會將吳斯懷的意見與指教再做加強。