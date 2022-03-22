嘉華中學段奕臣（左一）、余典蓉（左二）、蔡宜倫（右）通過醫學群第一階段，校長唐慧文欣喜。（嘉華中學提供／廖素慧嘉市傳真）

大學繁星22日放榜，嘉女共32人錄取及7人通過牙醫學群第1階段；嘉華中學共錄取31人，其中23人錄取台清交等國立大學及醫學院系，另有3人通過陽明交通大學、台北醫大及長庚大醫學系第1階段。

嘉女表示，嘉女繁星錄取的質量都維持最佳成績，有7人通過第八學群（醫學系、牙醫學系）第一階段，人數比往年倍數成長，這7名學生即將參加台北醫大、中山醫大、慈濟醫大、長庚醫大、陽明交通大學、中國醫藥大、高雄醫大等校的醫學系或牙醫系的第2階段面試。

嘉華中學表示，嘉華中學今年繁星錄取31人、特殊選才錄取6人，共錄取37人，成績大放異彩，人數、比率都十分亮麗。

黃梃家錄取台大學資訊工程學系，從高一就規畫微積分的自主學習計畫，高二參與陽明交通大學的半導體人才培育計畫，高三通過物奧和化奧的全國初選，大量閱讀累積各學科的知識量能。

郭馥瑄錄取清華大學化學工程學系，她認為有熱忱、有方法，讓學習更有效率。錄取成大系統及船舶電工系的李浩維喜歡數學、物理及電腦，屢次參加數學物理競賽汲取知識。

余典蓉同學通過陽明交通大學醫學系第1階段，因家族白手起家開自助餐廳，她從小就跟著父母親幫忙，培養出敏銳觀察力，她喜歡閱讀課外書籍，因而各科學業均衡發展。

段奕臣通過台北醫學大學醫學系第1階段，志在學醫，利用寒暑假積極參加中國醫藥大學的中醫研習營和臺北醫學大學的醫學營隊。蔡宜倫通過長庚大學醫學系第1階段。