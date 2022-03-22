警消表示，該林道並非一班路線，整段陡坡都在30度左右，比較像是探勘的走法，搜救過程中抵達林女紮營的營地，但並未發現裝備，研判林女可能下山時在某處失足。(翻攝網站「地圖產生器」／吳建輝南投傳真)

來自新北三峽的38歲林姓女子，19日從玉山沙里仙林道養鱒場的登山口出發，預計將攀登玉山北北峰以或對關山，預計花2天時間爬完，但20日下午人失聯至今，警消透過手機定位確認位置，進行搜救動作，跑山獸及林女親友也都投入搜救，不過至今仍未尋獲。

警消表示，根據林女的登山計畫中顯示，預計19日入傷，花2天攀登20日下山，據了解林女19日抵達林道H2300營地，卸下裝備後改輕裝要攻頂對關山，不過途中發現有林道崩塌，因此折返回營地，並與親友聯繫20日返程。

但根據有經驗的山友表示，該攀登路線實屬不易，要花2天就爬完不太可能，警方說，林女親友表示，20日手機都能接通，21日下午3點之前都還有訊息，但手機打得通但沒人接，最後下午4點手機則打不通，因此才打電話向警消求助。

警消表示，該林道並非一班路線，整段陡坡都在30度左右，比較像是探勘的走法，搜救過程中抵達林女紮營的營地，但並未發現裝備，研判林女可能下山時在某處失足，目前沿著路線循著有失足痕跡的地方搜尋，也通過電信公司協助定位，將會盡力搜尋。