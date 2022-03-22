全球智慧城市蓬勃發展下，城市安全監控系統可藉由即時影像監控、交通管理、人臉辨識等功能強化城市的公共安全。全球記憶體領導品牌十銓(4967)推出具高效能及高耐用性的D700系列高階工業記憶卡，鎖定安全監控系統對影像寫入速度及儲存耐用性之需求，提供最佳解決方案。

十銓D700系列高階工業級記憶卡，使用原廠工業等級MLC NAND Flash，具優異的穩定度和可靠性，連續讀/寫速度可達90/70 MB/sec，並支援4K高畫質影像及V30影像速度(Video Speed Class)，滿足監控系統對影像清晰及高速資訊傳輸的要求，亦可廣泛運用於具大量資訊運算及儲存需求之高效能智慧系統，強化監控效能。

通過美國國防部(DoD)最高軍規耐衝擊標準(MIL-STD-202G、MIL-STD-883K)和耐震動標準(MIL-STD-810G)完整測試認證的D700高階工業級記憶卡，以最高規的資安防護，在嚴苛環境中不受干擾，確保資料儲存完整，為使用端提供無後顧之憂的最佳儲存解決方案。且D700高階工業級記憶卡支援自我監測分析和報告技術(S.M.A.R.T.)，使用者能輕易監控記憶卡的健康狀況並優化效能，其兼顧高效能、高耐用需求的特點，能完美輔助現代智慧科技應用，強化智慧城市的監控安全。

十銓工業產品不斷提升產品附加價值，追求更卓越的可靠性、多樣性及安全性。未來將持續推出「高速運算」和「資料安全」的工業解決方案，以滿足智慧科技世代的需求，強化競爭優勢。