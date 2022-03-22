台中捷運公司舉辦「搭中捷抽iPhone 13」活動，22日抽出第4名幸運得主，中獎名單公布在中捷官網，將於25日在捷運市政府站舉行頒獎典禮，4名中獎幸運兒可以換新手機。

中捷公司指出，台中捷運綠線去年4月25日正式通車，為慶祝通車滿1周年及回饋旅客的支持，中捷公司舉辦「搭中捷抽iPhone 13」活動，當全線累積運量達到600萬、700萬、800萬及900萬等滿百萬人次時，各送3支iPhone 13。

捷運「高鐵台中站」單站累積運量破100萬人次加碼再送1支，總計將送出13支iPhone 13。

中捷公司已於14日抽出首波3位iPhone 13得主，捷運「高鐵台中站」累積運量緊接著於19日破100萬人次，今日再抽出1位iPhone 13得主。

中捷公司表示，捷運「高鐵台中站」累積運量原本預計3月21日達到100萬人次，因提早達標，抽獎資格酌予放寬，只要21日前下載「台中捷運」APP，在「捷粉專區」登錄電子票證，且在「2月19日至3月21日」搭乘中捷者，均享有抽獎資格。

中捷指出，抽獎過程在法務部門監驗下，採電腦程式隨機抽獎，且全程錄影，中獎名單公布在中捷公司官網，由專人根據旅客登錄的手機門號通知中獎人，25日將在捷運市政府站公開舉行頒獎典禮，邀請4名中獎人出席領獎。

接下來還有3次抽獎機會，中捷說，分別為全線累積運量達到700萬、800萬及900萬人次，700萬人次預計於4月中下旬達標，請旅客注意中捷官網、臉書粉絲專頁相關訊息，把握機會抽iPhone。