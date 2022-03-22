BBC報導，英國首相強生（Boris Johnson）在《電訊報》撰文表示，西方在2014年俄羅斯出兵吞併克里米亞地區( Crimea)後犯了「可怕的錯誤」，讓普丁肆意妄為。強生說，結束西方對俄羅斯原油的高度依賴非常重要，儘管這將是一個痛苦的過程。

強生指出:「當普丁在 2014 年第一次入侵烏克蘭時，西方犯了一個可怕的錯誤。俄羅斯領導人犯下了暴力侵略行為，從一個主權國家手中奪走了一大塊領土－然後我們讓他逍遙法外。」

強生說，當前首要結束西方對俄石油和天然氣的依賴，這對於結束克里姆林宮的「欺凌行為」至關重要。與此同時，英國還通過了一項新法律，允許英國、美國、歐盟可以針對個人一起制裁，預計之後再多制裁100人，並禁止向俄羅斯出口奢持品，英國也預計在2022年前逐步停止從俄羅斯進口石油。

強生目前也準備前往沙烏地阿拉伯就增加天然氣和石油進行會談。針對未來能源問題，他承諾將會加強風能、太陽能；他更希望可以到北海多鑽探石油。但沙烏地阿拉伯上周才出現爭議，他們執行了最大規模的死刑，一天處決了81個人；對此他表示，也將就該議題對沙提出關切。

強生強調，除了要收回對於能源的控制權，也要在過程中使英國成為「凈零」的碳排放國。他說:「綠色電力不僅對環境更好，對你的銀行餘額也更友善，普丁更無法阻止北海的風。」這代表英國要向低碳電力加速邁進。