111學年大學繁星放榜，雙溪高中再創佳績！錄取率高達97％，今天9點榜單公告，隨即聽到學生的歡呼聲響遍校園，高中三年的努力終於開花結果，且10位學生錄取理想的國立大學，大家莫不開心鼓舞。另外新住民學生比例偏高的雙溪高中，在導師細心陪伴、教師認真教學下及學校適性輔導功能發揮得宜，本屆共13位新住民畢業生獲得繁星推薦機會，且全數上榜，實在是新北市在地就學及新住民十年政策有成的典範。家長會聞訊後立即由林惠玉會長前來致賀並代表家長感謝學校的用心。

雙溪高中葉俊士校長表示，學校因為地理位置較為偏遠學生人數也不算多，但是學校在適性及多元展能的前提下，發揮了極佳的輔導功能，讓每一位學生都有很好的就學機會，他特別感謝老師的努力及家長對學校的配合與信賴；當然更歡迎今年全市國中畢業生選擇前來就讀，三年後會跟今年的學長姊一樣交出一張漂亮的成績單。

錄取國立政治大學政治學系的學生梁輝宇為在地學子，從小由阿嬤照顧，梁同學為減輕阿嬤的負擔，平常除在家分擔家務外，亦努力向學，希望考取國立大學，減少學費對家中的經濟壓力。梁同學國中會考成績為1A4B，原打算往市區學校就讀，後來再三考量後，改選擇以完全免試升學管道進入雙溪高中就讀。梁同學表示，就近就讀雙中讓他省去通學的時間，不僅有充足睡眠，放學後亦有許多時間在家或圖書館複習功課，對課業幫助非常大。梁同學不僅學測社會科獲15級分，在校成績亦非常優異，以學校1％的校內成績獲得繁星推薦，並錄取國立政治大學政治學系。梁同學表示，政大是他嚮往的大學之一，能經由繁星推薦就讀，一定把握大學黃金四年，好好充實自己，不辜負阿嬤的期待。

陳依依同學為貢寮國中畢業，經完全免試入學管道進入雙溪高中就讀。陳同學為新住民子女，雖然家中經濟環境不佳，但陳同學並不怨天尤人，勤奮向學，希望未來能分擔家計，減輕家庭的負擔。

陳依依以1A4B的成績進入雙中，高中階段持續奮發向上，在校成績一路名列前茅，並藉由繁星推薦管道錄取國立台北大學歷史學系。陳同學表示，能進入國立大學，減少家裡對學費的負擔，感到鬆一口氣；對文組科目有興趣的陳依依亦說，未來除了主修歷史外，亦考慮雙主修國文系，並往教育領域方向發展。

雙溪高中教務主任張立宜表示，雙溪是綜合高中，除了的繁星錄取學生外，另有一批學生採技職繁星管道為升學進路，學校也將依據學生的興趣、性向特質為學生尋找最佳出路。