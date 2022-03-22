大陸外交部發言人汪文斌今（22日）主持例行記者會。針對美國國務卿布林肯21日發表聲明稱，美將對在中國大陸境內外和美境內的部分大陸官員實施簽證限制一事，汪文斌回應，敦促美方，切實反省並糾正自身在人權領域犯下的累累罪行，同時客觀、公正看待中國人權狀況，停止對陸方蓄意抹黑打壓，立即撤銷針對陸方官員的所謂制裁，否則陸方必將予以對等反制。

汪文斌說，美方的聲明充斥著一己偏見和謊言，對陸方進行污衊抹黑，不斷打壓陸方官員，違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，陸方對此堅決反對。

汪文斌指出，中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權，輪不到美方指手畫腳。中國大陸政府堅持以人民為中心的人權理念，認真落實尊重和保障人權的憲法原則，把生存權、發展權作為首要的基本原則，協調增進全體人民的經濟、政治、社會、文化等權利，努力維護社會公平正義，促進人的全面發展。中國成功走出一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，推動中國人權事業取得了歷史性成就。14億多中國人民在人權保障上的獲得感、幸福感、安全感不斷增強，中國的人權狀況處於歷史最好時期。國際社會對此有目共睹。

汪文斌強調，世界上最大的人權侵犯者恰恰是美國，美國還整天以保護人權為名，叫囂對別國進行打壓制裁，這樣的把戲注定失敗。

汪文斌最後指出，敦促美方，切實反省並糾正自身在人權領域犯下的累累罪行，同時客觀、公正看待中國人權狀況，停止對陸方蓄意抹黑打壓，立即撤銷針對陸方官員的所謂制裁，否則陸方必將予以對等反制。