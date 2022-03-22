CMOS影像感測器封測廠同欣電(6271)今（22）日召開線上法說，受春節連假及短月等季節性因素影響，公司預期2022年首季營收將季減個位數百分比，但對全年營運仍審慎樂觀，四大產品線以車用CIS成長動能最強，預期整體車用營收占比有望續增。

同欣電2021年合併營收138.6億元、年增達36.18％，毛利率33.3％、營益率24.5％，稅後淨利27.64億元、年增達90.58％，每股盈餘（EPS）15.49元，全數改寫同期新高。總經理呂紹萍表示，去年營運算是成功的一年。

觀察同欣電去年四大產品線營收，影像產品70.03億元、年增40.84％，陶瓷基板35.59億元、年增達58.2％，混合模組24.94億元、年增21.93％，僅RF模組6.49億元、小減6.29％。

同欣電2022年2月自結合併營收10.68億元，雖月減7％、降至近1年低點，仍年增達28.64％、改寫同期新高。累計前2月合併營收22.16億元、年增達12.15％，續創同期新高。公司預期，受春節及短月等季節性因素影響，首季營收將季減個位數百分比。

對於四大產品線今年展望，呂紹萍認為，今年半導體產業的成長動能雖不會像去年強勁，但仍會維持成長，至少上半年趨勢仍明確，因此四大產品線均會有一定程度成長，又以影像產品成長動能最強，其中手機雖相對疲軟、但車用將大幅成長。

呂紹萍指出，今年以車用CIS成長動能最明確，低軌衛星客戶需求雖有波動、預期亦會成長，其他產品目前亦審慎樂觀，陶瓷電路板客戶需求預期比照往年常態，將逐季成長至第三季，第四季略為下滑。對整體毛利率展望亦維持樂觀。

同欣電營運長張嘉帥表示，手機CIS出現跌價壓力已持續一段時間，主因晶圓供給端排擠及市場需求疲軟，但對營運影響不大。呂紹萍指出，目前車用相關營收貢獻已逾45％，由於車用CIS需求仍續增、壓力感測器需求維持健康，預期今年車用比重仍會小幅增加。

至於俄烏戰爭及中國大陸疫情是否影響客戶需求，張嘉帥表示，目前客戶工廠生產未受影響，產品及原物料運輸的些微影響可克服，基本上無實質影響發生。同時，公司在疫情開始時便採取拉高原物料安全庫存方式因應，故短期內不會有影響。