訊連(5203)旗下FaceMe人臉辨識引擎活體防偽技術，通過iBeta的PAD測試(Presentation Attack Detection，活體冒用攻擊測試)Level 2認證。iBeta Level 2認證係透過高精度3D面具進行人臉辨識技術活體冒用攻擊。FaceMe於該項測試中，以0％攻擊破解率(意即可100％防止活體冒用)佳績通過測試，證明FaceMe為適用於金融、網路交易、遠距身分認證等安全係數要求較高生物辨識認證。

iBeta為全球少數獲得美國國家標準暨技術研究院國家實驗室自願認可程序(NVLAP)認證的生物特徵測試實驗室。iBeta的PAD測試是依據 ISO/IEC 30107-3 標準進行的活體冒用攻擊測試，為人臉辨識防偽技術的全球產業公認標準，測試結果深受市場信賴。

FaceMe在2021年下半年通過iBeta PAD Level 1測試，該測試主要以2D照片與影片進行。而此次Level 2測試則以更精細的3D列印面具、樹脂面具、乳膠面具等，進行活體冒用攻擊測試。

FaceMe的攻擊遭破解率為0％，代表能有效阻擋任何形式3D偽造。此外，FaceMe的真人拒認率在iOS裝置上僅1.5％、在Android裝置上僅2.5％。換言之，當測試標的為真人時，FaceMe可分別達到98.5％與97.5％的成功辨識率，以生物辨識詐欺防範而言，為市面上最優秀的人臉辨識解決方案。穩健的活體辨識與防偽技術，在需要遠端認證用戶身分，如：使用網路銀行、購買年齡限制商品，或居家辦公連到公司內網時尤為重要。

訊連先前法說會指出，之前幾年已經成功轉型，商業模式上都轉向SaaS訂閱模式，今年將會以三大成長型業務為營運主要動能，包括PC-Create(B2C)、Mobile App、New Biz，其中，人臉辨識去年沒預期的成長，但2022年會持續加大力道，強化策略夥伴合作以加速全球市場擴張。在2021年已推出針對金融壽險產業設計的FaceMe Fintech，2022年訊連預計再推出至少兩個垂直應用，包含Smart Office(智慧辦公室)及Smart Retail(智慧零售)。