圓展(3669)今天宣布推出4K視訊會議系統AVer VB342 Pro，搭載智慧畫廊（Smart Gallery）功能及智能聲音追蹤技術，更內建優異的喇叭麥克風，配備4K PTZ光學變焦鏡頭，達15倍總變焦，提供92度可視範圍，帶來高畫質的視覺饗宴。VB342 Pro外型兼具時尚與科技感的All-in-One一體成形的設計，協助企業快速打造靈活中小型會議室。

圓展去年獲利6.52億元，EPS達7.02元，毛利率52.7%，配發3.8元現金股利。

VB342 Pro將豐富多樣AI功能，帶到會議室觸手可及的視訊攝影機，其中最新的Smart Gallery 功能，應用AI技術，自動框選每個與會者，以頭像或半身兩種尺寸，擷取與會者的表情動作，在視訊會議中呈現更自然的互動。VB342 Pro 亦擁有全新升級SmartFrame技術，能自動框選與會者，即使戴著口罩或側臉對著鏡頭，都能迅速被框選在同一畫面。

除了創新的AI功能，VB342 Pro擁有智能聲音追蹤技術，當發言人進入預設區域時，攝影機會對焦並鎖定該區域；在發言人離開預設區域後，攝影機則自動追蹤聲音並追隨發言人；此外，搭配獨家噪音隔絕技術，消除攝影機視野外的噪音，讓與會者專注會議免受背景雜音干擾，同時結合聲波成型技術，傳遞清晰的音質，不讓環境噪音侷限與會者專注力。