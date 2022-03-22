龍潭國中直排輪曲棍球隊賽前裝備遭竊警方找回助奪冠。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭國中直排輪曲棍球隊，今年在全國盃賽中拿到冠軍，但在比賽之前球隊護具及裝備卻遭竊，球員們擔心無法備戰比賽因而報案，龍潭警方查出是26歲馮姓慣竊所為，也順利找回球員裝備，讓大家順利獲得今年度總統盃賽冠軍。

球隊王姓教練表示，財務損失雖不算嚴重，但被竊的球員護具及裝備，都是球員們以個人量身訂製，在平時訓練使用皆是固定裝備器具，這些東西在國內很難購買，眼看比賽就快到了，如果沒有及時找回，屆時可能會導致無法順利參加今年度全國直排輪曲棍球的錦標賽，讓整個球隊成員及球員家長們都感到心情低落沮喪。

龍潭派出所所長陳瑞慶在受理案件後，立即指派專案小組負責追查，眼尖的女警李盈君觀看監視器，一眼認出竊嫌就是26歲馮姓慣竊，隨即前往他的住處逮人，並在龍潭區東龍路一處年久失修的舊屋前，追回失竊的球具及裝備。

該球隊王姓教練、隊員及家長們，在球隊家長後援會長劉熒隆的帶領下，22日特地前往龍潭派出所，肯定警方平日維護治安的辛勞，另對於員警積極找回，特別頒發感謝狀，另還帶著比賽獲得的冠軍獎盃及金牌讓警察同仁共享喜悅，頻頻向警方致謝。