黑松（1234）今（22）日公布去年財報，全年營收92.22億元，年增2％，創歷史新高；惟受原物料成本增加影響，稅後純益7.96億元，比前年衰退10.6％，換算每股純益1.98元。

黑松今天董事會通過每股擬配發現金股息1.7元，股利配發率高達85.8％；對照黑松昨天收盤股價35.25元，現金殖利率4.8％。

黑松主管表示，去年包括糖、紙箱、咖啡、奶粉等各項原物料成本通通漲價，拖累公司獲利。

不過去年第四季疫情三級警戒解除，黑松的酒品、飲品銷售回升，黑松去年第四季營收24.3億元，季增0.8％，年增4％；單季稅後純益2.6億元，季增6.5％，更比前年同期大幅成長52％，營收、獲利雙雙創下近五季新高。

展望今年，黑松擬強化酒品行銷布局，並拓展保健產品事業，計劃推出兩款與腸胃活酸菌有關的新品，有利產品線更加多元，並為公司營運提供新的挹注。