兩性之間的思考模式不同，有時真的很難讀懂異性心裡在想什麼，但有些女性天生就很擅長駕馭男性，在感情中總能享受另一半的無限寵愛。命理網站「星座不求人」分享，雙魚座、天蠍座和水瓶座的女性最懂男人心，各自以不同的手段，讓男人心甘情願為她們付出。

1、雙魚座

雙魚女最擅長的就是「扮豬吃老虎」，先替自己塑造一個柔弱的人設，在外面給足另一半面子，把賢妻良母演繹得淋漓盡致，只有2個人相處時，她又會特別有主見，讓另一半不必煩惱太多事情，雙魚女抓準了男人的心思，讓男人總是對她念念不忘。

2、天蠍座

天蠍女自知自己散發出難以親近的氣場，也明白男人都喜歡「得不到」的，於是乾脆走「冷美人」路線，不主動和異性親近，只靠著神秘的氣質和魅力去吸引，總是表現出一副高傲的模樣，並且充分利用自己的優勢和能力，激起男人想要征服的慾望。

3、水瓶座

水瓶女很早就領域與異性相處的訣竅，就是要「軟硬兼施」，當對方正在氣頭上的時候，她絕對不會硬碰硬，而是動之以情、曉之以理，如果另一半心情不好，她則會開啟溫情模式，充分展現「對症下藥」的優秀能力，甚至比男人還要更了解男人。