宋母不和解！曝瑪莎惡少爸說「這句話」嚇死：一輩子看他臉色

瑪莎三煞要求交保，台中地院裁定延押2個月！宋姓大學生的媽媽今天表示，我現在並沒有想要和解，第一次談和解是要知道他們為人如何？現在知道他們根本沒有悔意，不想要和解，希望法官趕快判決；如果有悔意或許就會心軟！張敦量他爸爸談和解時說以後會把我兒子當他的家人般照顧，「我嚇死了，難道要看他臉色一輩子。」

宋姓大學生的媽媽說，前幾天他們3人有向法官要求交保，他們三個人分別跟法官說急著要交保，經法官詢問我們的意見後，今天裁定延押；我兒子對嫌犯還有恐懼感，張敦量從事暴力討債集團，怕他出來後會開天價跟我們索賠。

宋媽媽指出，上周都在看影片，最主要是看動作行為及聽聲音，我們都有聽到我孩子在哀叫的聲音，但對方都辯稱說聽不到連律師也說聽不到；也說我兒子會跌倒不是他們推的，卻說我兒子自己站不穩、自己跌倒，讓我不寒而慄！他們如果已經反省過、檢討過，怎麼還會有這樣的言論不承認，還說一個故事來圓謊。

宋媽媽表示，一開始說他們不想把問題搞成這樣的局面？卻對我兒子下那麼大的重手，另外兩台車來時，還跟對方宣稱是我兒子打他，在影片中都看到，直接的證據對方律師都沒有聽到。

宋媽媽說，我兒子目前復學了，剛開始有點趕不上進度氣餒想辦休學，我和老師給他鼓勵，他願意再試試看；他現在盡量不去想這件事，因對他來講是很大的打擊，每次看到影片就會很大的激動，甚至於怕對方假釋，他去上學對方有人會去堵他；目前他精神方面還有些障礙在，走進人群必須戴耳機，沒有辦法聽到人群的聲音，他會不安害怕！