303全台大停電造成百億損失，高雄市議員邱于軒更爆料，有中風市民因家用呼吸器停電無法運作供氧導致不幸死亡。國民黨立委賴士葆進一步表示，303大停電後，只有6天不停電，以前民眾的問候語是吃飽沒，現在變成你家有停電嗎？對此，經濟部長王美花表示，台電會盡快了解個案情況。

賴士葆指出，303全台大停電後，到現在20天只有6天不停電，幾乎是每天都停電，這樣的經濟部長不用負責任，真的是奇蹟，把責任都怪給鳥、猴子等動物，接著又說是國安問題，預言接下來一定又說是「阿共仔」的陰謀，根本是轉移焦點。

賴士葆說，很同情蘇貞昌最近一直在發飆，只有兩個可能，一個就是要掩飾缺電的窘境，請問院長怎麼看，蘇貞昌笑回，「委員，你今天那麼大聲，我都沒有出聲，我現在學習忍耐。」賴士葆接話，你就是不忍耐，所以民調掉3％。

另外一個原因就是蘇貞昌不放棄要選總統，賴士葆說，你先前說不癢，我覺得你很癢，所以拼命在創造聲量；蘇貞昌笑答，委員始終沒有放棄關心我，你繼續觀察，以前講過同一套詞，不要再用，請繼續觀察。