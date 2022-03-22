一名司姓男子去年9月騎機車行經新北市永和區一處路口，見交通號誌為紅燈，便以牽引方式迴轉至對向車道，遭到警方開罰闖紅燈，事後司男不服裁罰，提起行政訴訟。新北地院審後，法官認定司男行為雖投機，但並非在駕駛過程中發生，故撤銷罰單。

判決書指出，司姓男子2021年9月某日晚間，駕駛機車行經永和區一處路口，司男見交通號誌為紅燈，便熄火下車以牽引方式，先越過停止線後，沿著斑馬線迴轉至對向車道，過程被執勤員警目睹，員警認定其闖紅燈便開罰1800元，但司男不服，拒絕在罰單上簽名，並提起行政訴訟。

司男提出質疑，表示機車在熄火情況下，若以人力推車，是屬於民眾步行過馬路的行為還是駕駛行為？而人力推機車也比民眾步行還緩慢，不會因此影響交通；再者，若將人力推車歸類於駕駛行為，那所有在人行道上車的騎士，都將等於在人行道上騎車，明顯不符合台灣人民實際生活情況，希望法官能撤銷處分。

新北地院法官勘驗證據認定，司男牽車的動力並非來自機車，而是人力，因此行為不構成駕駛，倘若把牽車算入駕駛行為，那關閉引擎移動機車的行為都將成為無照駕駛，法官認為本案雖投機，但並非在駕駛過程中發生，不應以道路交通管理處罰條例裁罰，故撤銷罰單，判司男免罰。