大學繁星推薦放榜，台中華盛頓高中成績亮麗，其中劉柏鋒（右）錄取台大資工，而溫浩誠則錄取台大國企。（馮惠宜攝）

打破大學第一志強非醫不可刻板觀念，大學繁星推薦3月22日放榜，台中華盛頓高中共39位同學錄取國立頂尖大學和醫學大學，成績亮麗；其中錄取台大資工的劉柏鋒與台大國企的溫浩誠原本第一志願都是台大醫科，但三年高中學習過程中，透過學校多元課程啟發，轉而發現自己真正的興趣，劉柏鋒更期許自己未來透過資訊工程可以改變世界。

華盛頓高中今年的學測成績各科達頂標成績共136人次，達前標成績共283人次，再次突破去年佳績，而大學繁星推薦錄取率近70％。除劉柏鋒、溫浩誠兩人錄取台灣大學，廖妤倢、黃玉秀2位同學分別錄取中山醫學大學及中國醫藥大學醫學系。

另有2位同學錄取國立清華大學，1位同學錄取陽明交通大學，1位同學錄取國立成功大學，3位同學錄取國立政治大學，共39位同學錄取國立頂尖大學和醫學大學。

值得一提的是，學測成績達57分的劉柏鋒原本志向在習醫，因為高中時科展參與了防疫機器人的研究，也讓他希望能幫助更多的人，因此毅然放棄第一志願醫學系，選擇資訊工程，也順利錄取台灣大學資訊工程學系。

而錄取台大國際企業學系企的溫浩誠過去原本也以醫學系為第一志願，但在校內國際視野課程中，開拓了自己的國際觀，希望成為一位成功的企業經營者，轉向將目標鎖定國際經貿領域；此次學測英文滿級分，他說，自己會把不會單字、文字與片語分別記在筆記本上，重覆複習。

華盛頓高中校長劉一欣表示，108課綱上路後，學校從課程調整到題型練習，透過活動參與能力養成，讓學生面對改變時能具備更多實力，採客製化輔導，此次繁星推薦學生也用優秀成績展現出華盛頓高中堅強實力。