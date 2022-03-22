國立台東高商觀光事業科3年級的古兆峻（右）多益獲790分，在導師劉秀文（左）鼓勵下，他訂下「考上國立高雄餐旅大學」的目標，並至少獲得1張英語證照。（蔡旻妤攝）

國立台東高商觀光事業科3年級的古兆峻多益獲790分。（蔡旻妤攝）

憑藉自學，國立台東高商觀光事業科3年級的古兆峻多益成績大躍進，進步近500分、榮獲790分佳績。他說，曾懷疑自己有學習障礙，被強迫補習，他就玩手機、考試作弊，課後加強也落跑。如今榮獲得高分，他除了自律外，更感謝學校老師陳伯華，「遇到不懂的問題，半夜還傳訊息問老師，老師總耐心教導，讓我收穫很多」。

古兆峻利用線上平台看英語相關影片自學，也會看著課本自言自語，想像正和外國人對談，他把不熟的單字抄在便利貼、貼在書桌前，加深印象。每天即使又睏又累，仍堅持自律的坐在書桌前複習不熟的單字，經過8個月的努力後，他的多益成績由300分進步至790分。

從小厭惡學習英文的古兆峻，「one｣背了半個小時還背成「noe｣，一度懷疑自己有學習障礙，後來母親逼他去補習英文，他卻和同學聊天、玩手機，考試靠作弊，連老師要求課後留下來加強，全班只有他敢落跑。在導師劉秀文鼓勵下，他訂下「考上國立高雄餐旅大學」的目標，並至少獲得1張英語證照。

這次成績進步幅度大，他由衷感謝父母、劉秀文及陳伯華的支持與指導；他說，「沒有補習，只要遇到不懂的問題，半夜傳訊息問老師，伯華老師總是有耐心的教導我，讓我收穫很多，真的很感謝她。｣

古兆峻鼓勵學弟妹們，笑說：「如果可以，讀書時務必讓手機離開視線，放在拿不到的地方」，可能只想查個單字，卻不小心讀了訊息、滑了影片，寶貴的時間就伴隨著幾分愉悅下流逝，他強調他絕不是天才，甚至可以說是英文魯蛇，卻因有了明確的目標，每天堅持固定時間讀書，日積月累下來，一定能有所進步。

校長曹學仁說，學校為提昇學生英文能力及學習成效，向教育部申請多項英語相關。同時，每年在學校辦理多益英檢校園場次，也致力於建置英語學習環境，營造英語文學習情境，建立學生有效的學習方法。