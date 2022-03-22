演員孟耿如和主持人黃子佼愛情長跑多年，原先準備舉行婚禮，結果被疫情打亂，去年（2021）11月宣布懷孕，現在懷孕7個月，坦言平時都在玩都在工作，但為了小孩會抽時間運動。她昨日（21日）曬出過去的成績單，上面有評語寫著「遲交作業超過30次」，老師對她的評語居然是「慈眉善目」，超妙形容詞讓孟耿如傻眼。

孟耿如說大部分人都以為她是功課很好的孩子，但事實正好相反，她說自己就是「功課不好的迷糊蛋」，剛好這幾天孟耿如父母家在裝潢，整理時翻到她小學時期的成績單，她拿到之後上傳Instagram和網友分享。

她直言「除了成績不好外還常常忘記交作業，還好老師有說我有藝術才能」。成績單上老師用藍筆下批註，「作業缺（遲）交超過30次」，被問到為什麼都沒交，孟耿如自己也納悶小時候到底為何不交作業，自嘲以前在學校都是混著長大的。

除此之外，老師給孟耿如最後的總評語是「慈眉善目，略欠積極」，讓孟耿如笑說「老師對我無語到，我的評語居然是慈眉善目，這是拿來形容國小生的嗎？哈哈哈哈哈」，懷疑自己是不是沒什麼優點才讓老師硬擠出一個來形容。

特別評語讓網友紛紛留言，「真的很不容易耶」、「慈眉善目我笑死」、「這成績單也太古早味，看到覺得欣喜若狂，回憶湧現這樣」、「超過30次也是蠻厲害的哈哈哈」、「老師應該是想說眉清目秀吧」、「老起來放」、「缺交作業老師竟然偷偷在算次數」