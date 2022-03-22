每次認識新朋友要互相加LINE時，常常搞得手忙腳亂，而且有些人覺得掃QRcode很麻煩，LINE官方網站公布使用教學，整理出好用又快速的加好友方式，這三招只要學起來，之後與別人交換LINE時就不怕兵荒馬亂了！

根據LINE台灣官方BLOG公布的 LINE實用技，利用下列三招可以快速加入LINE好友：

1. 掃描或顯示行動條碼

這是目前最多人使用的方法，特別的是，LINE版本12.3.0更新後，開啟並顯示行動條碼後，點選最左邊的「複製連結」再貼上並傳送出自己的好友連結，對方即可透過連結將你加入為LINE好友。除了原本面對面直接掃碼加好友，這個更新的功能也適用於放在網頁上，提供給他人加好友時使用。

從LINE 主頁選擇右上角第二個「加入好友」圖示 ，可點選「行動條碼」或 「顯示行動條碼」，LINE版本12.3.0更新後，顯示行動條碼的頁面中也可選擇「複製連結」、「分享」或「儲存」。(圖/截自LINE台灣官方BLOG)

2. 搜尋好友LINE ID、電話號碼

除了行動條碼外，也可以選擇直接輸入好友的LINE ID或是電話號碼，(路徑：LINE 主頁 > 右上角第二個「加入好友」圖示 > 點選「搜尋」，可選擇「使用ID搜尋」或「使用電話號碼搜尋」)。不過使用此功能前，要確定對方有開啟「允許利用ID加入好友」這個選項。

3. 分享「聯絡資訊」

當需要透過某位同事或朋友提供對方的LINE才能加對方為好友時，可以在聊天室裡分享對方的LINE資訊，直接點擊就可以加對方為好友，不用再手動輸入LINE ID，分享給朋友官方帳號也可以透過這個方式。(路徑：聊天室「＋」選單 > 點選「聯絡資訊」 > 選擇 LINE 好友> 選擇對方 LINE 好友。)