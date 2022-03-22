大學繁星推薦放榜，新北市共有2384人錄取、錄取率64.71％，其中888名錄取國立大學。樹林高中錄取114人排名全國第2名，林口高中錄取110人排名全國第5名，新北高中錄取102人排名全國第9名。

111學年度大學繁星推薦招生由67所學校、1807校系聯合辦理，今年有1萬6178個招生名額，新北市公私立高級中等學校參與大學繁星推薦計47校，有3684名學生報名大學繁星推薦，共2384名學生錄取，其中公立1759人，私立625人。

新北市教育局表示，今年錄取學生中有888名錄取國立大學，其中錄取台灣大學38人、清華大學25人、交通大學24人、政治大學46人、成功大學39人、臺灣師範大學49人、中央大學42人、中興大學36人、中正大學34人、中山大學19人。

繁星錄取台大法律系的金山高中同學許廣維，從國小到高中都在金山就讀，學測國文、英文、社會三科達頂標，他在單親家庭長大，認為唯有教育能改善家庭經濟環境，3年前為了減緩家中經濟壓力，減少通勤時間，他選擇就近入學，把省下來的通勤時間拿來用功讀書、充實自己，如願考上第一志願。

新北高中曾鈺雯同學來自單親家庭，因為家庭經濟狀況較清貧，爸爸從事粗重的工作，所以父親一直希望鈺雯能夠用功讀書，未來出社會有一個穩定的工作。她咬牙堅持高中三年，努力地維持亮眼成績，此次繁星錄取台大社工系，也是新北市在地就學的典範。