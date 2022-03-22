導演梁皆得（右三）在清大舉辦兩場講座，分享20年來記錄馬祖神話之鳥的過程，引發學生們熱烈迴響。（陳育賢攝）

清華大學環文系為喚起民眾對於地方生態環境的重視，22日特別邀請曾經執導「老鷹想飛」記錄片並獲得國內對於環境生態啟發的導演梁皆得舉辦兩場講座，梁皆得分享20年來，記錄馬祖神話之鳥的過程，引發學生們熱烈迴響。

清大教育學院院長林紀慧表示，梁皆得花了20年的時間，以近乎癡狂的精神來記錄地方生態，實在令人敬佩，我們可從中看到很多地方遭到破壞其實都是不經意的，很值得我們反思，如何與地方永續共存是必須深思的議題。

環境與文化資源學系主任鄭國泰則指出，台灣在推展環境保護上，過去受到很多國際學者推崇，但如果想好好保護環境愛護土地，絕不能像藥品廣告一樣說，「阿嬤你怎麼沒有感覺」，一定要對環境有感覺才行。

此次透過清大教育學院環文系講座紀錄影片和導演的介紹，藉由傳說中的神話之鳥「黑嘴端鳳頭燕鷗」在20年前如何在意外中被發現的過程，再次引領國內外專家學者對生態的再度重視。

鄭國泰說，從導演梁皆得深入的記錄片中，可了解神話之鳥在資源缺乏的嚴峻情況以及不友善的環境，加上大量的海洋垃圾出現，牠們要如何生活與繁育實在令人擔憂。

之前大家也曾看過海龜鼻子卡著吸管，連燕鷗也難逃人類生活的傷害，當看到嘴上卡著小管跟吸管的燕鷗，一再的出現，更讓保育人士痛心，因為人類製造的垃圾，讓這些生態無端受害。

這次透過環文系課程，讓大家也了解生態滅絕其實取決你我，眼下或許認為和大家無關，但環境的破壞，氣候的變遷異常跟我們都息息相關，因為今日鳥類，也很可能變成明日人類。

環境的議題，生態的議題，還有地方發展的議題結合專業人士經驗分享，都是環文系此次移地課程所設計的學習重點。