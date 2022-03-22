中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增10例本土個案，其中6例與嘉義婚宴相關，昨天確診石碇警察（案22039）的女友（案22224）今天確診。確診警員服務的新店警分局石碇分駐所匡列8名員警採檢並居家隔離，檢驗結果均為陰性；10人編制的分駐所只剩所長1人，不過勤務已由其他派出所分擔，不會受影響。

新店分局表示，該名石碇分駐所警員本月13日偕女友至嘉義市參加喜宴用餐，因19日新聞報導出該時段內有確診者足跡，該員即前往診所購買快篩試劑檢驗，結果呈現陽性，隨即前往萬芳醫院快篩及PCR檢驗，檢測結果皆為陽性，目前於萬芳醫院隔離治療中。

新店分局獲悉後立即召開應變會議，要求曾密切接觸8名員警即刻請假居家隔離，並安排20日到醫院PCR檢驗，檢驗結果均為陰性。

新店分局表示，石碇分駐所治安單純，相關勤務已妥適調派，僅留員警值班負責駐地安全及受理民眾案件，案件處理則由鄰近派出所支援，不會影響到轄區治安、交通工作。另石碇區公所已對石碇區各派出所駐地、車輛及裝備連續3天全面清消。