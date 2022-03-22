2022智慧城市展今（22）日起一連四天盛大登場，遠傳電信以「遠傳大人物 5G新高度」為主軸，並呼應聯合國永續發展目標，規劃「低碳智慧城市」、「永續智慧產業」兩大情境區，共計20多項創新應用服務，展現以數位創新科技助力政府、企業落實永續發展，以及跨業跨界整合與前瞻佈局的技術力。

遠傳總經理井琪受邀出席「碳中和新經濟力論壇」發表專題演講，並與產業界與談交流，共同探討企業如何因應2050淨零碳排目標，以及企業執行策略與方案。

井琪表示，遠傳的用電以基地台占大宗，遠傳5G規劃布建即以AI大數據選點和優化網路，在精省3千餘的5G基站的佈建下仍能達到優質網路體驗，而在去年9月獲得國際機構認證得到5G網路世界第一的殊榮。一年減少6千萬度的用電和3萬噸的碳排，相當於77座大安森林公園的年碳吸收量。另外，遠傳也透過AI大數據機動調整機房空調運轉以及設備更新等措施，與2017相較年用電量節省百萬度。

除了企業自身減碳作為，井琪也分享遠傳以技術力挹注外部減碳，包括以EMS支援行政院9縣市「班班有冷氣」專案，預計年減2295噸碳排；桃園「智慧路燈專案」年約減少22517噸二氧化碳當量；5G遠距診療服務偏鄉居民約1萬4千人次減少59噸二氧化碳當量；相當於63座大安森林公園的碳吸收量。

2022智慧城市展地點為台北南港展覽館2館1樓，遠傳今天起於P區P313展位展出20多項創新應用，呼應永續發展目標，遠傳攜手高通所共同展示「5G企業專網─彈性製造」應用，透過搭配邊緣運算（Edge AI）的5G傳輸設備，以及遠傳高效能5G網路與ICT整合服務，可省去網路佈線複雜度，增加產線轉換的靈活度。

遠傳展出的5G智慧工廠應用還包括「智慧產線稽核」，能偵測人工製程動作，藉由標準化管理，即時掌控現場狀況；以及適用於機器與管線能夠即貼即測的「智慧感知」，能夠偵測震動、溫濕度的異常。透過多項低碳永續的解決方案，滿足高科技產業鏈導入智慧工廠的需求，協助客戶提高生產效率、縮短產品製程及上市時間，以科技協助企業減少人力耗損、友善環境，達成永續經營。