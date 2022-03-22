根據美國食品藥品監督管理局(FDA)3月18日公告，加州正召回所有 200克/7.05盎司包裝的台灣金針菇，因為可能遭李斯特菌污染，誤食最嚴重恐喪命。農糧署表示，本事件為台灣輸美農產品首次遭驗出李斯特菌，已派員了解中，後續出口前將加強抽驗。

美國FDA日前公告，加州正召回所有200克/7.05盎司包裝的台灣金針菇，因為可能被李斯特菌污染，年長者、免疫力低下族群、孕婦、胎兒及新生兒等族群誤食，恐怕引發侵襲性感染，最嚴重可能導致喪命。

本次被回收的金針菇出口公司名稱為「彰化縣香菇合作社」，條碼為UPC 8 51084 00835 8，批號為#3322。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，這是台灣出口美國農產品第一次被檢出李斯特菌，然而國內農產品外銷前都會事先檢驗，檢驗合格才能出口，這次驗出李斯特菌可能是因為疫情下船運時間太長，導致農產品在這期間出現變化，目前已派員了解彰化縣香菇合作社的生產狀況，美國下架這批金針菇後會銷毀處置。

姚志旺說，後續將請業者加強抽驗頻率，抽檢次數也要增加，避免相同情況再次發生。

彰化縣菇類生產合作社僅表示，目前仍在瞭解具體情況，合作社正在召開相關會議中，稍晚就會發布對外說明。