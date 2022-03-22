4位湧言會新人李庭慧、林志誠、鄧巧佩、黃雍琇強調，從未動用黨部資源。（柯宗緯翻攝）

對此，趙天麟駁斥是假議題，並強調主委是公共財，已安排26日在市黨部架攝影棚，歡迎所有參選人一同合照、接受推薦。（柯宗緯翻攝）

民進黨高市議員初選激戰，菊系與湧言會今（22）日在高雄街頭上演派系之爭，菊系「邁向過半大聯盟」新人大動作抗議，高市黨部主委趙天麟獨厚其所屬湧言會新人組成的「高雄正能量」，質疑黨務不公。對此，趙天麟駁斥是假議題，並強調主委是公共財，已安排26日在市黨部架攝影棚，歡迎所有參選人一同合照、接受推薦。

民進黨高雄市黨部昨起開始受理當內初選領表登記，4位湧言會新人李庭慧、林志誠、鄧巧佩、黃雍琇一起到市黨部登記，正式參與黨內初選機制，而原本菊系市議員擬參選人林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘等人也要登記，為避免正面衝突，菊系臨時喊卡，改擇日再登記。

不過，「邁盟」臨時開記者會控訴高市黨部黨務不公，偏袒特定對象，菊系新人今（22）日大動作集結在高市民族路、中正路口，該地也是湧言會參選新人與黨部主委趙天麟在高雄最大的聯合看板。邁盟成員刻意背起小小的氣球背包看板，以凸顯被737面「公共財看板」壓制，並呼籲「公共財不公，求民調還公道」。

前鎮小港市議員擬參選人黃彥毓解釋，臨時改行程是黨部主委、派系領導人、立委趙天麟所支持的團隊在黨部登記造勢，才自動調整時間。大旗美區市議員擬參選人林慧欣認為，主委不主動展現公共性，反而指責是因為沒有申請主委助選，「難道看板是我們十倍，也是因為大家沒申請嗎？」從政者如此詮釋公共性，恐怕讓全民嘲笑民進黨吧？

前金新興苓雅區市議員擬參選人湯湧瑜說，曾多次看到黨部的黨工帶著某特定參選人去拜訪地方里長及樁腳，但市黨部任何一個公職人員，包括主委，在初選前所應該負責的是黨務機制順利運作，幫任何人助選都非常不妥當，一旦有了起頭，就是撕裂民進黨的開始。

對此，趙天麟今重申，黨內競爭是民主常態，難免有誤解、緊張，期許大家正面看待。然而，針對遭控訴黨務不公，「這是假議題」，黨部很多事件處理都扮演黨公職最佳後盾。。

趙天麟強調，黨部主委是公共財，他樂意為參選人推薦，合照或錄音等，並已安排在26日下午2時至4時於市黨部1樓架設攝影棚，歡迎參選人前往接受推薦，不克參加者可另外安排時間。