婚禮主持人毀了人生大事！1名女網友抱怨花1萬8請來的知名婚禮女主持人工作態度誇張，婚禮全程幾乎都在旁划手機自拍、發呆，還與賓客玩起不雅、整人遊戲，甚至隨意更改流程，讓新人與在場來賓都傻眼，女網友說對方還在文定時「當眾在旁喬奶」，她最後怒嗆「謝謝妳毀了我的婚禮呢！」

該女網友在臉書「爆料公社」發文抱怨，她結婚時花了近18500元請了婚禮主持兼音控、企劃，但對方一直到婚禮前1個月都沒有開會、溝通，最後是她自行聯絡廠商、排節目流程，婚禮當天主持人說飯店無法播音樂，要求她自己帶電腦到現場，婚禮當下該名主持人不但在牧師證婚時一直自拍，還頻頻胡亂更改流程，甚至與賓客玩起不雅、整人遊戲。

女網友抱怨婚禮女主持人工作態度誇張，婚禮全程幾乎都在旁滑手機自拍、發呆，還與賓客玩起不雅、整人遊戲，對方還在文定時「當眾在旁喬奶」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該女網友抱怨「你叫我們的朋友坐在對方大腿上，腿開開蒙面吃優格，把來賓臉上、西裝褲上全都弄的髒兮兮」，抽捧花環節時對方還拿氣球玩終極密碼，女性朋友都嚇壞，最後原PO準備給新郎的驚喜，也全被主持人搞砸，結尾是原PO與新郎在台上為婚禮做結尾，而主持人全程在台下發呆、滑手機，「全程不擋菜、不記流程、不按牌理出牌，從頭到尾沒來過新娘房半次，是你所謂的專業態度嗎？」

該女網友還加碼爆料，她的朋友目擊該名主持人在她文定時「在旁邊喬奶」、滑手機自拍；其他網友則紛紛留言「太過份了吧...新娘辛苦了」、「這也太雷了」、「這我會直接出拳頭」、「找我主持真的不會這樣，希望大家不要對主持人失去信心啊」、「我會當場用麥克風叫她滾」。