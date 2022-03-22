台灣近年接連宣布萊豬及日本福島食品五縣市進口，政府聲稱這是證明台灣願意根據國際規範進行貿易措施，評估將有助於我國加入CPTPP。國民黨立委賴士葆今天質詢時關注CPTPP申請進度，是否今年底前有機會入會。行政院長蘇貞昌表示，我們努力推動，但沒辦法講甚麼時候，要尊重會員國。

賴士葆指出，英國去年2月提出入會申請，日本預估英國大概今年底或明年初可能加入，相關程序已經開始審查，預估從申請到入會大概要2年時間；反觀台灣至今遞出申請後，毫無進度，尤其是會員國祕魯、智利、越南對我很不友善，很難談。

去年底公投，政府宣稱開放萊豬進口，有助於加入國際經濟貿易組織，賴士葆批評，到目前為止完全沒進度，政府只會欺騙老百姓。

王美花反駁，委員不能這樣講，我們都要做相關準備，也有跟各會員國非正式接觸，說服各會員國讓我們加入，不能說進度是零，但沒辦法預估加入時間。

賴士葆以過去加入WTO為例，台灣從申請到加入花10年時間，沒那麼簡單，不是開放萊豬、核食就能加入，當初蘇院長在公投講得很有氣魄，現在看來都是呼攏一場，基本上蔡英文卸任總統前都不可能。

王美花強調，爭取會員國支持，這些都是我們要持續努力的，所以委員不能這樣講。