高姓女病患因靜脈栓塞像向「鋼鐵醫師」劉乂鳴求診，結果聽信建議花費32萬元購買療程，照做後卻感身體不適，直到大醫院求診才驚覺劉乂鳴的方法險些讓她血栓脫落，於是以書面表示終止契約，並提告要求返還療程費用，台北地院22日判決劉乂鳴應返還高女24萬元定讞。

現年53歲的劉乂鳴，擁有美國霍普金斯大學醫療政策管理博士、阿根廷國立布宜諾斯醫學碩士學位，原是外科醫生的他憑著「間歇斷食」、「逆轉療法」從105公斤瘦到72公斤，並變身為筋肉男而爆紅，人稱「鋼鐵醫師」、「醫界梁家輝」。

高女主張，自己因左腿深部靜脈栓塞和心臟二尖瓣脫垂，2019年11月底向劉乂鳴求診，劉宣稱搭配他的運動療程及處方便可逆轉疾病，高女於是以32萬元購買4期療程。不料高女依循劉乂鳴指示運動及服用處方後，左腿竟發腫變成紫紅色，還出現心悸等症狀，但劉依然要求她繼續服用處方、喝黑咖啡和持續運動。

高女最後受不了至榮總求診，醫師嚴重警告她立即停止療程、不能繼續劇烈運動，否則會有血栓脫落危險。高女後來上網搜尋，才發現劉以類似話術販售療程衍生不少醫療糾紛，懷疑自己受騙，於是在2020年1月20日由律師發函終止雙方契約，並要求劉還錢。

全案台北地院簡易庭一審原本高女敗訴，後來上訴二審，北院合議庭從劉乂鳴諮詢時的內容，認定他有以醫師身份和門診方式，告知高女依其指示矯治身體狀況，因此雙方契約屬於類推適用委任規定的醫療契約。此外，高女因身體不適要求退出療程，當時發律師函通知劉乂鳴，顯示雙方信賴基礎已動搖，契約當天便已合法終止，因此扣除劉先前已返還的第一期療程費用8萬元，判決他返還其餘費用24萬元。