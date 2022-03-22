經過了陰雨綿綿的一、二月，三月終於等到好天氣，這裡推薦一個充滿文藝氣息的戶外郊遊行程給大家，那就是「2021+桃園地景藝術節」！

原訂去（2021）年9月登場的桃園地景藝術節，受到疫情影響，順延至今（2022）年3月11日至3月27日展出，活動中的加號「+」有著特殊意涵，除了象徵時間延續，也表達勇敢面對未知的挑戰。展區包括虎頭山、桃林鐵路及南崁溪畔，多達32件別出心裁的裝置藝術，讓遊客感受自然與藝術的完美結合。

桃園地景藝術節意義非凡 藝術創作融入在地生態與人文之美

桃園地景藝術節集合豐富的裝置藝術作品，位在大檜溪公園內的作品「我的秘密基地」，外型酷似城堡，讓大、小朋友可以盡情在裡面探險。（圖/中時新聞網）

這次地景藝術節首次將展區移到市中心，主題定調「都會綠洲Urban Oasis」，概念為「都會綠洲，親山近水」，展區內作品由藝術家與社區居民合力打造，很有桃園「新舊融合、多元文化、族群流動」的城市風格，除了拍照打卡外，還能帶領遊客更加認識桃園。

位在大檜溪公園內，由藝術家黃文淵、劉瑋英共同創作「我的秘密基地」，以兒時想擁有一間樹屋當作發想題材，運用竹子與鋼筋，真的搭出一座神秘城堡，讓小朋友可以盡情地在裡面探險。在南崁溪畔，由墨西哥藝術家路瓦‧里維拉（Lua Rivera）打造的「河流的形狀」，是一件織品裝置，構想來自於南崁溪，讓遊客因為織品的顏色與觸感而想觸摸它，正是作者的創作目的，透過近距離體驗，讓人們好好感受河流流動的形狀。

墨西哥藝術家路瓦‧里維拉（Lua Rivera）的作品「河流的形狀」是一件織品裝置，構想來自於南崁溪。（圖/中時新聞網）

展區的每一部作品各自具有創作意涵，運用不同視角，探討桃園的歷史變遷和人群移動；讓地景不僅呈現環境樣貌，更是人與環境的交流。

品嘗美食補充體力 豐富展覽一路逛到夜晚

逛累了嗎？來人氣餐廳「夯嬤」補充熱量，吃飽了才有力氣繼續逛！（圖/中時新聞網）

地景藝術節展區遼闊，逛到肚子餓該怎麼辦？當然要品嘗在地美食！人氣餐廳「夯嬤」，店內布置了具懷舊特色的造景，店內串燒更是以新鮮食材現點現烤，希望來到這裡的客人就像阿嬤餵飽的孩子，只有吃飽喝足，才有力氣繼續逛下去！

桃園地景藝術節展區即使夜晚也很迷人，兩場光影展演呈現城市浮光掠影之美，深刻感受綠洲本質的存在。（圖/中時新聞網）

到了晚上，好戲更在後頭！今年安排兩場光影展演，分別是「川流不息」與「桃源。綠洲夢」，透過光影展演呈現城市浮光掠影之美，深刻感受綠洲本質的存在。

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