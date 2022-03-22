現在科技發達且幾乎人手一台手機，即便沒有朋友的電話號碼也能與對方聯繫。一名男網友曬出一張以前的「磁鐵電話簿」照片，好奇「用過這種電話簿的現在都幾歲了」，意外勾起網友回憶，「時代的眼淚」、「以前聯誼留對方電話的神器」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》曬出一張照片，只見桌面上放著兩本「磁鐵電話簿」，除了可以填寫個人基本資料外，還能邀請朋友寫下姓名、B.B.Call、電話號碼及Email，方便未來聯絡，他也好奇詢問「用過這種電話簿的現在都幾歲了？」

照片曝光後，勾起不少網友回憶，「有用過的差不多都40歲上下了啦」、「40歲，以前小時後還會比誰電話多」、「38歲，小學同學家裡的電話還都記著」、「時代的眼淚」、「最好的朋友都要寫在第一個」、「B.B.Call那年代的盛行物」、「以前聯誼留對方電話的神器」、「我到現在還留著3本，真的是滿滿的回憶」。

也有網友笑稱，小時候都會拿這種磁鐵電話簿當撲克牌、手風琴玩，「小時候拿到這種電話簿就能當賭神了」、「我都會拿這個學賭聖洗牌」、「還可以拿來當手風琴」。