金寶(2312)今年將進行董監改選！前總經理、現任董事沈軾榮（許勝雄前女婿）表態提名新董事會名單，金寶董事長許勝雄為此表示：「對人性徹底失望」。據傳沈軾榮今天發布聲明回應，同時提出7席董事及3席獨董提名名單。金寶下午表示，目前並未獲悉沈董事的提名內容，公司今年應選董監席次為11席，其中8席為董事，3席為獨董。公司派的董監名單預計在5月初公告，屆時也會依法定程序處理相關細節。

沈軾榮此次介入董監改選，強調是以身為股東的義務出發，希望幫金寶引進更好的人才及獨董，讓公司在近期爭議中，能夠突破困境，再次重返榮景。對於董事長許勝雄所述爭奪經營權之說，沈軾榮表示：可能有所誤解。

沈軾榮重申並無爭奪經營權的問題，也期待許董事長能以開闊的心胸、幫金寶廣納人才的角度，共同幫金寶及股東走向下一個半世紀。

以沈軾榮為主的董監名單共10席：除了沈軾榮之外，另6席提名董事包括：洪永城（東吳大學資管教授）、黃百毅（華碩技術顧問）、鄭曉東（群己聯合律師事務所主持律師）、張太祥（璟向法律事務所主持律師）、湯立宇（Nobo資本管理執行董事）、陳志昕（中正大學助理教授）。

3席獨董推薦名單包括鍾鼎君（安橋資產管理公司資深合夥人）、薛銘鴻（昭信法律事務所所長）、吳明儀（利安達平和聯合會計師事務所所長）。

金寶表示，今年金寶董監改選的應選席次為11席，公司派的董監名單預計在5月初公告。